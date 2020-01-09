Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия обезопасила свои газовые поставки с помощью «Турецкого потока».
Сенатор обратил внимание на слова главы компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Ранее Сергей Макогон сообщил, что Незалежная уже ощутила влияние газопровода, из-за которого снижение транзита голубого топлива через украинскую территорию в 2020 году составит порядка 15 млрд кубометров.
Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись, — написал Пушков в Twitter.
Украина уже ощутила запуск «Турецкого потока»: транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки.