https://static.news.ru/photo/88a6b65c-32c7-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Alexey_Pushkov/twitter.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия обезопасила свои газовые поставки с помощью «Турецкого потока».

Сенатор обратил внимание на слова главы компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Ранее Сергей Макогон сообщил, что Незалежная уже ощутила влияние газопровода, из-за которого снижение транзита голубого топлива через украинскую территорию в 2020 году составит порядка 15 млрд кубометров.

Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись, — написал Пушков в Twitter.

Украина уже ощутила запуск «Турецкого потока»: транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 9, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток». Он подчеркнул, что не видит экономического смысла в проекте.