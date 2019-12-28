https://static.news.ru/photo/19f4732e-2954-11ea-8772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global look Press

Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению сенатора, если у кого-то и оставались иллюзии на этот счёт, то санкции против «Северного потока — 2» «не оставили от них камня на камне».

Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против Сев.потока-2 не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отнош. с Россией тем более невозможны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2019 г.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

В Вашингтоне считают, что Москва использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента «продолжающейся агрессии против Украины». Таким образом Кремль хочет помешать более тесной интеграции Киева с Европой и США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

При этом Министерство энергетики РФ ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Потребуется ещё некоторое время на его допподготовку, писал NEWS.ru.