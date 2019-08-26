https://static.news.ru/photo/7a6c11bc-c8b5-11e9-acda-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, когда Москва будет иметь основания для пересмотра стоп-листов, введённых в отношении американских политиков. По словам сенатора, это случится после отмены санкций против российских законодателей.

Комментируя слова сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона о запрете на въезд в РФ, Пушков напомнил, что российская сторона ввела ограничительные меры в ответном порядке.

Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в Сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2019

Ранее Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении визы на въезд в Россию. По словам американского сенатора, в РФ он планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и бизнесменов из США.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался за визой. В диппредставительстве отметили, что сенатор готов не к диалогу, а к конфронтации, сообщал News.ru. В МИД РФ заявили, что Джонсон намеренно исказил информацию, так как знал, что находится в стоп-листе.