Пушков ответил на угрозы Киева взять реванш по «Северному потоку — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который пообещал взять реванш по строительству «Северного потока — 2».

Ранее Кулеба заявил, что соглашение по газопроводу между США и Германией не остановит Украину в борьбе против «Северного потока — 2». По словам министра, это ещё не конец истории, у Украины есть «два тайма и серия пенальти».

Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком — 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла, — написал в ответ Алексей Пушков в своём Twitter.

По мнению сенатора, теперь Киеву остаётся лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. При этом настаивать на своём, по мнению Пушкова, — всё равно что «бить пенальти в свои ворота».

Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.