Пушков ответил на слова Псаки об отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/58903d70-a71b-11eb-baae-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряжённости в диалоге с Москвой.

О, да! Мы заметили — США только и делают, что «стремятся к снижению напряжённости», — написал он в своём Telegram-канале.

Сенатор также прокомментировал слова Псаки о том, что санкции не являются единственным инструментом в выстраивании диалога с Россией.

Пушков иронично согласился с этим. В качестве других инструментов, применяемых Вашингтоном, он назвал расширение уже введённых ограничений, размещение американских систем ПРО вблизи российских границ, регулярную отправку военных кораблей в Чёрное море и высылку российских дипломатов, а также поддержку со стороны США аналогичных действий других стран.

Так что да: санкции не единственный инструмент, — заключил Пушков.

Как сообщалось ранее, США ввели в отношении России очередной пакет санкций в середине апреля. Под их действие попали более трёх десятков физических лиц и компаний. Кроме того, американские власти объявили о высылке 10 сотрудников дипмиссии РФ.

В МИД России, в свою очередь, заявили об ответных мерах — соразмерной высылке дипломатов США из РФ, закрытии въезда в страну ряду американских чиновников и прекращении деятельности в стране фондов и НПО США.