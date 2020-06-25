Пушков ответил на слова Порошенко о «возвращении» Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/559fe606-b775-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

О возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи, заявил сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что страна потеряла полуостров навсегда. Так политик отреагировал на слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об «уникальной возможности» вернуть территорию себе.

Как заявил сенатор, ни о каком «возращении не может быть и речи». И данную ситуацию не смогут изменить ни пандемия коронавирусной инфекции, ни падение цен на нефть.

В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своём составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда, — написал Пушков в Twitter в ответ на слова Порошенко.

Украинские политические деятели регулярно говорят о возможном возвращении полуострова. Многие из них утверждают, что это может произойти в течение относительно скорого времени. Президент страны Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова и он вернётся под контроль Киева.

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Крым стал одним из регионов России после проведения там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией.

Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. С 1 июня 2019 года он является председателем политической партии «Европейская солидарность».

Как ранее писал NEWS.ru, осуществить план по «возвращению» Крыма Украине помогут мировая экономическая ситуация, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России. В таких условиях, считает Порошенко, Украина может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», оказав на неё всестороннее давление. Также он заявил, что Россия не может финансировать полуостров.