Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва не примет никакие «условия типа отказа от Крыма» для возвращения в «Большую семёрку». Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майкла Помпео о том, что администрация американского лидера намерена вернуть Россию в G7.
По словам члена Совета Федерации, главное условие Москвы для возвращения в структуру — отсутствие условий.
В Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в «восьмерку». Но в Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет. Отсутствие условий для возвращения в G8 и есть главное условие России.