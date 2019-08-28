Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва не примет никакие «условия типа отказа от Крыма» для возвращения в «Большую семёрку». Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майкла Помпео о том, что администрация американского лидера намерена вернуть Россию в G7.

По словам члена Совета Федерации, главное условие Москвы для возвращения в структуру — отсутствие условий.

В Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Как ранее сообщал News.ru, по словам Помпео, президент США Дональд Трамп считает необходимым вернуть Россию в G7. Американский лидер полагает, что власти должны работать над реализацией этих планов.

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