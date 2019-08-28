https://static.news.ru/photo/fa32de4e-c99b-11e9-add6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва не примет никакие «условия типа отказа от Крыма» для возвращения в «Большую семёрку». Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майкла Помпео о том, что администрация американского лидера намерена вернуть Россию в G7.

По словам члена Совета Федерации, главное условие Москвы для возвращения в структуру — отсутствие условий.

В Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в «восьмерку». Но в Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет. Отсутствие условий для возвращения в G8 и есть главное условие России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

Как ранее сообщал News.ru, по словам Помпео, президент США Дональд Трамп считает необходимым вернуть Россию в G7. Американский лидер полагает, что власти должны работать над реализацией этих планов.