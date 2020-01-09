https://static.news.ru/photo/e045cce2-32fc-11ea-8122-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о последствиях запуска газопровода «Турецкий поток». Тот заявил об экономических потерях из-за снижения транзита топлива.

Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину. За что боролись в Киеве, на то и напоролись, — говорится в сообщении российского сенатора.

Парламентарий добавил, что таким образом Россия обезопасила свои газовые поставки.

Украина уже ощутила запуск «Турецкого потока»: транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 января 2020 г.

Снижение транзита газа через Украину из-за запуска газопровода «Турецкий поток» в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, отметил ранее Макогон. В Киеве подсчитали, что страна недополучит около $450 млн доходов в год. ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» собирается искать новые рынки.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Торжественная церемония по случаю запуска первой нитки нового газопровода состоялась 8 января при участии президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако фактически топливо пустили по трубе неделей раньше.

С начала года через новую точку приёма-сдачи газа на границе Турции и Болгарии «Странджа 2/Малкочлар» подаётся 20–25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — «Странджа/Малкочлар». Ранее поставки газа в Болгарию осуществлялись через Украину, Молдавию и Румынию (по Трансбалканскому газопроводу). Теперь они полностью прекращены.

По мнению экспертов, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» РФ стала строить для того, чтобы лишить Украину транзита газа. Считается, что если одна нитка предназначена для снабжения активно выбивающих скидки турецких клиентов, то вторая — для поставок в страны ЕС и останется недозагруженной ещё многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство её основного продолжения, писал NEWS.ru.