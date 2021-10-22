Пушков ответил на призыв в ЕП «не радовать Путина»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале призыв одного из депутатов Европарламента не радовать российского лидера Владимира Путина раздором в ЕС. Политик отметил, что Россия не получает никакой выгоды от «раздраев» в Евросоюзе.

По словам сенатора, разногласия среди стран — членов ЕС никак не влияют на политику сообщества в отношении России.

Поэтому призыв к премьеру Польши «перестать радовать Путина» — чистая демагогия, — написал он.

Пушков вспомнил аналогичную позицию экс-главы правительства Великобритании Дэвида Кэмерона, утверждавшего, что Brexit «осчастливит Путина», и призывавшего британцев голосовать против выхода страны из состава ЕС.

Глупость и то, и другое. Варшава воюет с Брюсселем не ради того, чтобы это радовало Кремль, а потому, что защищает свой суверенитет от попыток его ограничить со стороны ЕС, — заявил сенатор.

Он пояснил, что конфликт между Польшей и ЕС вытекает из отношений между Брюсселем и странами-участницами. Брюссель стремится подвести всех европейцев под единый знаменатель, но далеко не все этого хотят.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в шантаже Варшавы из-за признания Конституционным судом страны верховенства национального права над европейским. Он заявил, что подобная практика стала методом постоянного обращения с некоторыми членами Евросоюза.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер, в свою очередь, обвинил Моравецкого в том, что он подобными заявлениями сеет смуту в ЕС, которая может быть использована оппонентами сообщества. В частности, Россией.