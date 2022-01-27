Пушков ответил на призыв НАТО о выводе войск России из других стран

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ должна вывести свои войска из Грузии, Молдавии и Украины. По его мнению, Альянсу следует «начать с себя».

Пушков отметил, что Абхазия и Южная Осетия, которые имеет в виду Столтенберг, уже не являются Грузией, поскольку их жители приняли решение об отделении. При этом он напомнил об аналогичной ситуации в Сербии с отделением косоваров и указал, что Альянс войной навязал это отделение, не спрашивая власти страны.

Присутствие российских миротворцев в Приднестровье не позволяет возобновиться конфликту в регионе. Оно «горячо поддержано» местными жителями, более 200 тысяч из которых являются гражданами России, указал Пушков. А что касается Украины, то там российских войск нет.

Сенатор также посоветовал Столтенбергу призвать США вывести войска из Сирии, где они находятся без разрешения законных властей, удалить военный контингент Альянса из Косово и так далее.

А пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла, — заключил Пушков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз. Он также добавил, что говоря об ограничительных мерах против России, Запад находится в «военном угаре».