https://static.news.ru/photo/3c73f57a-2f5b-11ea-b811-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков ответил бывшему командующему сухопутными силами США в Европе Бену Ходжесу о принадлежности Крыма. Генерал назвал «фальшивыми и неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины.

Заявление прозвучало в интервью журналу «Апостроф», Ходжес аргументировал свои слова тем, что до Екатерины II России в Крыму не было.

Пушков ответил на это, что до Екатерины II вообще не было Украины и полуостров не мог быть украинским.

Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины 2-й России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 января 2020 г.

И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже всё остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике, — посоветовал сенатор в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Соединённые Штаты Америки «экспортёрами» хаоса во все страны. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.