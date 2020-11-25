Пушков ответил Берлину на попытку поставить ультиматум Москве

https://static.news.ru/photo/779fe176-2f7e-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков ответил министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после её заявления о необходимости разоружить Россию при помощи ультиматума, так как от Москвы исходит «более явная угроза».

В своём аккаунте в Twitter российский сенатор заметил , что власти Германии фактически пытаются копировать модель поведения НАТО, так как альянс пытается говорить с Москвой «с позиции силы» и тем самым сводит возможность диалога на нет.

Вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы», как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают. «Диалог с позиции силы» — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией, — написал Пушков.

Сенатор также разъяснил, зачем западные партнёры применяют такую сомнительную переговорную тактику. По мнению Пушкова, партнёры заранее рассчитывают, что Россия не пойдёт на диалог в формате поставленного ей ультиматума. Таким образом, считает Пушков, перед нами «ширма для ставки на силу».

Как сообщал NEWS.ru, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала широкую программу модернизации вооружённых сил России. Министр не скрывала своих опасений в связи с этим и сказала, что Россия теперь якобы представляет «более явную военную угрозу».

Интересно, что затем Крамп-Карренбауэр все-таки призналась, зачем она вновь пугает коллег «российской угрозой». Министр заявила, что для противодействия России властям Германии необходимо увеличить финансирование Минобороны для повышения военных расходов ФРГ.

В своём выступлении она также призвала вести с Россией «диалог с позиции силы» и обсуждать тему разоружения при помощи ультиматумов в адрес Москвы.