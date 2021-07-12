Пушков отреагировал на заявление США по «Северному потоку — 2»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что США не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2», а значит, не могут оценивать его целесообразность. Тем более после ухода американцев из Афганистана ситуация в мире изменилась, отметил сенатор в Telegram.

Так он прокомментировал слова представителя Госдепартамента Джалины Портер, заявившей, что в Вашингтоне продолжают считать «Северный поток — 2» плохой сделкой и будут противодействовать его использованию.

После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и всё подмять под себя, — подчеркнул Пушков.

Он напомнил, что не так давно попытка США помешать сделке Москвы и Анкары по покупке систем С-400 закончилась ничем.

Давление со стороны США уже не причина, чтобы другие страны тут же поддавались на него и действовали вопреки своим интересам, — считает сенатор.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен до 7 октября, дня рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. При этом он считает, что концентрироваться на дате не следует. В «Газпроме» же заявили, что собираются начать подачу газа по первой нитке газопровода к 1 октября.