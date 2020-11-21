Пушков отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу и назвал его «нежизнеспособным». Сенатор отметил, что заявления американских союзников о приверженности соглашению не отменяют их «особых отношений» с Вашингтоном.

Никаких «жестких гарантий» со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками США по альянсу, разумеется, не будет. Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону. Это — гарантировано, — написал политик в Twitter.

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При этом, заметил сенатор, отследить тайную передачу данных будет невозможно.

США 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году. Это была одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Российский МИД в ответ на это заметил, что от действий США не выиграли ни европейская безопасность, ни безопасность США, ни их союзников. Позицию Белого дома российские дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Берлин выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.