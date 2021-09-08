Пушков отреагировал на слова Столтенберга об опасности создания армии ЕС

Желание отдельных представителей Евросоюза создать собственную армию, говорит о недоверии союзников к США. Данная идея уже напугала НАТО, отметил в Telegram член Совфеда Алексей Пушков.

Так политик прокомментировал выступление генсека Альянса Йенса Столтенберга об опасности создания вооружённых сил ЕС. Глава НАТО ранее заявил, что создание армии Евросоюза может разобщить Европу и дублировать Альянс не надо, поскольку у Запада не хватит ресурсов.

НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооружённых сил, — говорится в сообщении сенатора.

Пушков считает показательным само появление подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, он назвал беспрецедентной.

Афганистан ещё долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что США сбежали из Афганистана и теперь сотни тысяч афганцев, которые сотрудничали с разведкой и американскими спецслужбами, оказались в опасности. Им может грозить месть талибов. Об этом рассказал ветеран российской разведки, подполковник в отставке Эрнест Новиков. Из-за возможной мести со стороны боевиков бывшие американские союзники вынуждены скрываться, пояснил он.