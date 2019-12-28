Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал странным предостережение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, предупредившего Берлин и Париж об энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор напомнил, что «Нафтогаз Украины» бьётся за 10-летний контракт с «Газпромом», а не отказывается «и от транзита, и от зависимости».

Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа (герой сказки «Три поросёнка». — NEWS.ru). Дунешь — и рассыпется, — написал член Совфеда в Twitter.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют, если россияне не захотят больше поставлять газ. Депутат Госдумы РФ Игорь Ананских назвал рассуждения министра глупыми и призвал власти Незалежной беспокоиться не о европейцах, а о своих гражданах, сообщал NEWS.ru.

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