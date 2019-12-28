https://static.news.ru/photo/3605bd2e-2ad1-11ea-a5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал странным предостережение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, предупредившего Берлин и Париж об энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор напомнил, что «Нафтогаз Украины» бьётся за 10-летний контракт с «Газпромом», а не отказывается «и от транзита, и от зависимости».

Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа (герой сказки «Три поросёнка». — NEWS.ru). Дунешь — и рассыпется, — написал член Совфеда в Twitter.

Странно, когда глава МИД Украины предостерегает ФРГ от «газовой зависимости» от России, но Нафтогаз бьется за 10-летний контракт с Газпромом вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и от зависимости. Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Нифнифа. Дунешь и рассыпется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 30, 2019

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют, если россияне не захотят больше поставлять газ. Депутат Госдумы РФ Игорь Ананских назвал рассуждения министра глупыми и призвал власти Незалежной беспокоиться не о европейцах, а о своих гражданах, сообщал NEWS.ru.