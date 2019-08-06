https://static.news.ru/photo/78da9da0-b848-11e9-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков (слева) Фото: duma.gov.ru

США и страны НАТО имели виды на Крым, поэтому им не понравилось воссоединение полуострова с Россией. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о причинах возвращения этой территории под контроль Москвы.

Ранее глава НАТО заявил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым. Кроме того, он подчеркнул, что Москва активно наращивает военный потенциал и уже уверенно обозначила своё присутствие на Ближнем Востоке.

По мнению Пушкова, Штаты и государства НАТО мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу. Кроме того, Столтенберг косвенно признал, что между державами идёт активная конкуренция.

Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 августа 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Пушков согласился с мнением американского президента Дональда Трампа, заявившего об отсутствии причин для ухудшения отношений с Москвой кроме доклада экс-генпрокурора Роберта Мюллера.