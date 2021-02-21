Пушков отреагировал на скандал с «расистской» математикой в США

https://static.news.ru/photo/0bb38626-74ec-11eb-aca4-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помешательство в Соединённых Штатах Америки на почве борьбы с дискриминацией обостряется, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, недавний скандал с «расистской» математикой является тому доказательством. Руководство Орегона (штат в США) обнаружило в стандартном курсе предмета признаки «идеи превосходства белой расы». Местный департамент образования уверен, что они выражаются в объективности и сосредоточенности на правильном ответе.

В ведомстве собираются ввести вместо алгебры «этноматематику». Российский сенатор отметил, что на уроках по новой дисциплине детей начнут учить «максимум таблице умножения».

Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным, и после него будут сразу зачислять в местный университет, — написал политик в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что такая политика властей США спровоцирует полную ликвидацию математики как предмета. Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Согласно новой дисциплине, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров — это проявление «идеи превосходства белой расы».

В 2020 году по Соединённым Штатам прокатилась волна протестов, объединённых движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, штат Миннесота. 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда, которого заподозрили в подделке документов. Однако при этом стражи правопорядка использовали грубый удушающий приём, и мужчина скончался, писал NEWS.ru.