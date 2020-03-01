https://static.news.ru/photo/e8397d6a-5bc2-11ea-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара должна задуматься о последствиях репрессий по отношению к журналистам, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал задержания сотрудников Sputnik Турция.

Полиция <...> задержала не угрожавших сотрудникам Sputnik людей, а самих сотрудников. <...> Репрессивные меры в отношении журналистов становятся нормой в ряде стран ОБСЕ, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

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Об инциденте с журналистами некоторое время назад рассказала глава МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. При этом в полиции турецкой столицы эту информацию опровергли. Позже сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik. Они взяли под стражу главного редактора.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что случившееся в Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков, писал NEWS.ru.