https://static.news.ru/photo/e8397d6a-5bc2-11ea-9fe4-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анкара должна задуматься о последствиях репрессий по отношению к журналистам, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал задержания сотрудников Sputnik Турция.
Полиция <...> задержала не угрожавших сотрудникам Sputnik людей, а самих сотрудников. <...> Репрессивные меры в отношении журналистов становятся нормой в ряде стран ОБСЕ, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Об инциденте с журналистами некоторое время назад рассказала глава МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. При этом в полиции турецкой столицы эту информацию опровергли. Позже сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik. Они взяли под стражу главного редактора.
В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что случившееся в Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.
По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков, писал NEWS.ru.