Пушков оценил возможное возвращение Нуланд в Госдепартамент США

https://static.news.ru/photo/64cb87e8-5815-11eb-89ab-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвижение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам. По его словам, это было ожидаемо.

С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России, — цитирует политика РИА Новости.

Пушков охарактеризовал Нуланд как сторонницу «смены режимов», а также отметил, что она всегда поддерживала подстрекательство других стран на борьбу с РФ. Он напомнил, что муж Нуланд, Роберт Каган, также является сторонником сдерживания России.

Нуланд проработала в Госдепартаменте США свыше 30 лет. За это время она была замглавой ведомства по дела бывшего СССР и отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа, в должности постпреда США при НАТО занималась взаимоотношениями Альянса с РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае 2019 года Нуланд отказали во въезде в Россию. Причиной отказа оказалось присутствие имени дипломата в чёрном списке, составленном российскими властями в ответ на американские санкции. Политолог Андрей Суздальцев назвал закономерным отказ чиновнице в российской визе, поскольку, по его словам, она сыграла решающую роль в перевороте на Украине в 2014 году. Кроме того, он назвал Нуланд ярым противником России и русского народа.