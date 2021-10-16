Пушков оценил вероятность охлаждения отношений между США и Украиной

Публикация в журнале Forbes об охлаждении отношений между Украиной и США отражает разочарование в Киеве западных бизнес-кругов. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По слова Пушкова, ставка украинских властей на иностранные инвестиции как способ восстановить отечественную экономику не оправдала себя, бизнесмены больше не намерены вкладываться в страну. Однако это не означает, что страну исключат из стратегии США и Запада.

Украину будут использовать как анти-Россию, так или иначе «подкармливая» украинскую правящую элиту. Так что преувеличивать значение такого рода публикаций также не стоит, — заявил сенатор.

Ранее стало известно, что эксперт Кеннет Рапоза в журнале Forbes опубликовал материал, в котором отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не оправдал надежды западных партнёров, в первую очередь — США, в решении внутренних проблем своей страны. Это привело к охлаждению отношений. При этом намерение Запада «кинуть» Украину Рапоза объяснил нежеланием разбираться в хаотичном противостоянии украинских политиков и предпринимателей.

Злейший враг для Украины — это украинские власти, — резюмировал Рапоза.

В свою очередь, украинский журналист рассказал, как Зеленский ради Путина оскорбил Байдена.