Пушков оценил вероятность карабахского сценария в Донбассе

https://static.news.ru/photo/b8a93ebe-37c7-11eb-8831-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал. Хотя пойти по такому пути наверняка хотели бы украинские власти, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он полагает, что Киев считает: то, что получилось у Азербайджана, получится и у Украины. Однако Россия и Армения — две совершенно разные вещи, заявил политик в Telegram.

В киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой. Донбасс совсем не Карабах, — написал Пушков.

Решающим фактором, по его словам, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией.

Сенатор напомнил, что конфликт в Карабахе завершился появлением в регионе российских миротворцев. Однако такой сценарий не выгоден для Украины, ведь сейчас контингента РФ в Донбассе нет.

Пушков подчеркнул, что перечисленные им факторы применимы лишь при рациональном подходе к ситуации. Однако отметил, что на него вряд ли можно рассчитывать.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков высказал мнение, что Украина может попытаться развязать войну с Россией, если не будут выполнены требования Киева вернуть Донбасс и Крым.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За присоединение к РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина называет полуостров временно оккупированной территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате переворота. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.