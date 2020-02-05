https://static.news.ru/photo/d6818118-4807-11ea-b057-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова государственного секретаря США Майкла Помпео, подтвердившего, что Киев навсегда потерял Крымский полуостров.

Помпео показывает всё больший реализм, — написал сенатор в Twitter.

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Член Совфеда подчеркнул, что такой позиции по принадлежности Крыма придерживаются в Берлине, Париже и «повсюду в мире». При этом, по словам Пушкова, «от госсекретаря США это исходит впервые».

Как сообщал NEWS.ru, крымская активистка Эмина Джапарова попросила главу американского внешнеполитического ведомства держать «Крым в поле зрения внешней политики США». Помпео в ответ заявил, что мировые игроки понимают: вопрос принадлежности полуострова навсегда закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к РФ. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.