Член Совфеда подчеркнул, что такой позиции по принадлежности Крыма придерживаются в Берлине, Париже и «повсюду в мире». При этом, по словам Пушкова, «от госсекретаря США это исходит впервые».
Как сообщал NEWS.ru, крымская активистка Эмина Джапарова попросила главу американского внешнеполитического ведомства держать «Крым в поле зрения внешней политики США». Помпео в ответ заявил, что мировые игроки понимают: вопрос принадлежности полуострова навсегда закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к РФ. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.