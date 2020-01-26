https://static.news.ru/photo/84fca38a-401f-11ea-bb5b-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса.
Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы, — написал Пушков в Twitter.
Как ранее писал NEWS.ru, Кравчук предположил развитие взаимоотношений между Киевом, Донбассом и Крымом. По мнению политика, Донбасс сможет вернуться под контроль государства самостоятельно. Во взаимоотношениях с Крымом Украине нужен другой подход.