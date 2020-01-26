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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова замминистра Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается «украсть историю Украины-Руси».

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи, —...