Пушков оценил слова Байдена о конце эпохи смены режимов

Сенсацией назвал слова президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает собой эпоху переустройства других стран, российский сенатор Алексей Пушков. Своим мнением политик поделился в личном Telegram-канале.

30 августа США закончили вывод войск и эвакуацию гражданских лиц из Афганистана. Таким образом, завершилась практически 20-летняя миссия в данной стране. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о том, что подведена черта под эрой попыток переустройства других стран силовым путём.

Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики «смены режимов», которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США... В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль США, — написал Пушков.

Он также подчеркнул, что признание американским президентом поражения в Афганистане означает, что уроки Ирака и Ливии также не прошли зря и усвоены хотя бы частью правящего класса США.

Пушков считает, что таким образом Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию своей страны, однако он констатирует, что «убежденные интервенционисты и сторонники «экспорта демократии» едва ли просто так сдадут свои позиции.

Ранее Джо Байден в телеобращении к американской нации заявил, что война в Афганистане перестала отвечать коренным интересам США и потому её было решено прекратить.