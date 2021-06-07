Пушков оценил шансы Трампа вернуться в политику

https://static.news.ru/photo/bf5112e8-c717-11eb-8cba-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии в Северной Каролине можно расценивать как попытку возвращения на политическую сцену. Однако пока у него мало шансов на это из-за отсутствия значимой идеи, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Трамп пытается вернуться на политическую сцену, но у него нет новой крупной идеи. Чего-то в духе «Сделаем Америку снова великой!». Возможно, она у него появится позже, — предположил член Совфеда.

При этом Пушков отметил, что республиканцы США всё равно не имеют сейчас подходящего лидера.

Ранее стало известно, что новая американская администрация во главе с Джо Байденом «позволила» России достроить «Северный поток — 2». Об этом заявил Дональд Трамп. Экс-хозяин Белого дома на съезде республиканцев в Северной Каролине отметил, что президент России Владимир Путин «насмехается» над американским коллегой.