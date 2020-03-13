https://static.news.ru/photo/ffa670f2-650e-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вашингтон проиграет обмен ракетными ударами в Ираке. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор заявил, что в ближневосточной стране американские военнослужащие являются пришельцами. Он подчеркнул, что им есть куда уйти, и предупредил о неизбежности новых жертв при обстрелах баз коалиции США. Пушков напомнил, что тем, кто нападает на американцев, уходить некуда — это их земля.
Убийство Сулеймани не дало США ничего, кроме начала тактической ракетной войны, которую им не выиграть, — резюмировал член Совфеда.
Двое военных США и британский солдат погибли в результате ракетного обстрела базы Таджи, расположенной к северу от Багдада. Обстрел производился из установки, находившейся в грузовике на расстоянии нескольких километров. По базе было выпущено 15 небольших ракет класса «Катюша». Американский лидер Дональд Трамп разрешил Пентагону ответить на атаку, писал NEWS.ru.