Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон проиграет обмен ракетными ударами в Ираке. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор заявил, что в ближневосточной стране американские военнослужащие являются пришельцами. Он подчеркнул, что им есть куда уйти, и предупредил о неизбежности новых жертв при обстрелах баз коалиции США. Пушков напомнил, что тем, кто нападает на американцев, уходить некуда — это их земля.

Убийство Сулеймани не дало США ничего, кроме начала тактической ракетной войны, которую им не выиграть, — резюмировал член Совфеда.

Двое военных США и британский солдат погибли в результате ракетного обстрела базы Таджи, расположенной к северу от Багдада. Обстрел производился из установки, находившейся в грузовике на расстоянии нескольких километров. По базе было выпущено 15 небольших ракет класса «Катюша». Американский лидер Дональд Трамп разрешил Пентагону ответить на атаку, писал NEWS.ru.

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