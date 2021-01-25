Пушков оценил шансы лишить полномочий делегацию РФ в ПАСЕ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о позиции ведомства из-за публикаций посольства США предупреждения для американцев, где отражены маршруты акций протеста 23 января. По её словам, таким образом американские дипломаты не информировали, а давали инструкцию активистам.

Это не информирование граждан США о местах, куда им не надо ходить, как сейчас пытается вывернуть и объясниться американское посольство. Это, по большому счёту, мотивация, инструкция, которую посольство США в...