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Пушков оценил шансы лишить полномочий делегацию РФ в ПАСЕ

00:49, 26 января 2021 722
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что попытка украинско-прибалтийской коалиции лишить полномочий делегацию из РФ в ПАСЕ вызвана всплеском антироссийских настроений. Также свою роль сыграли призывы в ЕС ввести новые антироссийские санкции.

Предложение оспорить по существу полномочия российской делегации в ПАСЕ ранее прозвучало из уст главы делегации Украины Марии Мезенцевой. Её инициативу одобрили 38 парламентариев.

Такие результаты голосования Пушков назвал в Telegram отражением «вечно токсичного настроя» антироссийской коалиции. Сенатор считает, что попытки коалиции тщетны.

С учётом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен, — подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская делегация покинет ПАСЕ и не будет участвовать в сессиях, если её полномочия не будут подтверждены в полном объёме. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что на пространстве СЕ в очередной раз «возобладали двойные стандарты и политизированный подход».

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