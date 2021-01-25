Пушков оценил шансы лишить полномочий делегацию РФ в ПАСЕ

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что попытка украинско-прибалтийской коалиции лишить полномочий делегацию из РФ в ПАСЕ вызвана всплеском антироссийских настроений. Также свою роль сыграли призывы в ЕС ввести новые антироссийские санкции.
Предложение оспорить по существу полномочия российской делегации в ПАСЕ ранее прозвучало из уст главы делегации Украины Марии Мезенцевой. Её инициативу одобрили 38 парламентариев.
Такие результаты голосования Пушков
С учётом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен, — подчеркнул Пушков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская делегация покинет ПАСЕ и не будет участвовать в сессиях, если её полномочия не будут подтверждены в полном объёме. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что на пространстве СЕ в очередной раз «возобладали двойные стандарты и политизированный подход».