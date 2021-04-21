Пушков оценил реакцию Вашингтона на слова Путина о Шерхане и Табаки

https://static.news.ru/photo/acbb510c-a331-11eb-9ac7-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Белый дом напрасно делает вид, что заявление президента РФ Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции некоторых стран против Москвы с поведением персонажей книги Редьярда Киплинга «Маугли», не имеет к нему отношения. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провёл Путин. И всему миру всё ясно и про Шерхана, и про шакалов, — говорится в сообщении сенатора в Telegram-канале.

О наличии «толстой кожи», из-за которой в Вашингтоне не принимают на свой счёт аллюзии Путина, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге Белого дома после послания лидера РФ Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о не прекращающихся против России недружественных акциях, в том числе незаконных санкциях в экономике. По его словам, появился обычай — «по любому поводу и без повода цеплять Россию». Путин даже сравнил таких «говорящих» с тигром Шерханом и шакалом Табаки из книги «Маугли» Редьярда Киплинга.