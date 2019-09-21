https://static.news.ru/photo/054662f8-dd5e-11e9-96e0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп призвал Европу выделять Украине больше средств для того, чтобы самому сэкономить на этом.

Об этом он написал в своём Twitter. Сенатор отметил, что европейские страны и так терпят некоторые убытки из-за санкций. При этом на экономике Штатов они никак не отражаются.

А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США, — подытожил Пушков.

Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако! Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долл.), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, Трамп заявил, что Евросоюз, Франция и Германия выделяют на поддержку Украины недостаточно денег. Они должны тратить больше, считает политик.