https://static.news.ru/photo/054662f8-dd5e-11e9-96e0-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп призвал Европу выделять Украине больше средств для того, чтобы самому сэкономить на этом.
Об этом он написал в своём Twitter. Сенатор отметил, что европейские страны и так терпят некоторые убытки из-за санкций. При этом на экономике Штатов они никак не отражаются.
А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США, — подытожил Пушков.
Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако! Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долл.), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США.