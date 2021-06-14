Пушков оценил призыв НАТО исключить США из числа недругов России

https://static.news.ru/photo/b7c53478-cd98-11eb-8379-96000091f725_660.jpgАлексей ПушковФото: Совет Федерации/flickr.com
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter призыв лидеров стран НАТО к Москве исключить из числа недружественных стран США и Чехию. Политик, оценивая заявление Альянса, отметил, что оснований для этого нет.
Рассматривая Россию как противника, проводя манёвры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран. Но для исключения из списка должны быть основания, — написал Пушков.
Он добавил, что Россия не стремится к конфликту. Всё зависит от того, как поведут себя сами Штаты.
Ранее призыв Альянса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она порекомендовала НАТО перестать вводить санкции против РФ на основе придуманных историй про «Петрова и Боширова» или же не удивляться попаданию в список недружественных.
Пока в перечне недружественных России стран присутствуют только две указанные страны. В Госдуме предлагали включить туда и Польшу за высказывание президента Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной-агрессором». Однако в МИД РФ заявили, что оснований для расширения списка нет.