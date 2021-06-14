Пушков оценил призыв НАТО исключить США из числа недругов России

https://static.news.ru/photo/b7c53478-cd98-11eb-8379-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter призыв лидеров стран НАТО к Москве исключить из числа недружественных стран США и Чехию. Политик, оценивая заявление Альянса, отметил, что оснований для этого нет.

Рассматривая Россию как противника, проводя манёвры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран. Но для исключения из списка должны быть основания, — написал Пушков.

Он добавил, что Россия не стремится к конфликту. Всё зависит от того, как поведут себя сами Штаты.

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Ранее призыв Альянса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она порекомендовала НАТО перестать вводить санкции против РФ на основе придуманных историй про «Петрова и Боширова» или же не удивляться попаданию в список недружественных.

Пока в перечне недружественных России стран присутствуют только две указанные страны. В Госдуме предлагали включить туда и Польшу за высказывание президента Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной-агрессором». Однако в МИД РФ заявили, что оснований для расширения списка нет.