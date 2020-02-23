https://static.news.ru/photo/64f2cb1e-5636-11ea-99f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Факт того, что в протестах в Новых Санжарах на Украине не участвовали «спецподстрекатели», был вполне ожидаемым, так как местным жителям надоели решения властей. Таким образом ответ «вирусологов в спортивных костюмах» президенту Украины Владимиру Зеленскому прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик, заявления о подстрекателях являются «выдумками Киева». Сами жители Новых Санжар уже опровергли эти обвинения.

Они просто местные жители, которых достали все решения властей, — цитирует Пушкова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, участники акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Зеленскому.

Молодые люди, которых украинский лидер ранее назвал «вирусологами в спортивных костюмах», в ролике опровергли обвинения в свой адрес, что они не являются жителями Полтавской области, а приехали из других городов для участия в протестах. Мужчины заявили, что живут в регионе.