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Глава США Дональд Трамп, обещая уничтожить 52 объекта в Иране, подтверждает вероятность ракетной войны между Вашингтоном и Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он добавил, что в случае ответа со стороны исламской республики Белому дому придётся расширить военные действия. После чего президент Штатов получит свою «большую войну», написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским обьектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Но в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского сенатора Алексея Пушкова удивила реакция некоторых людей на его высказывание о том, что Техас нужно вернуть Мексике. По его словам, некоторые люди не обладают чувством юмора и слишком серьёзно восприняли «предложение», несмотря на его абсурдность.