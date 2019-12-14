https://static.news.ru/photo/83e6905a-1f2c-11ea-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша не меняет политику в отношении России, а всего лишь корректирует риторику на фоне саммита в Париже.

Ранее глава канцелярии Польши Кшиштоф Щерский высказал мнение о том, что попытки выставить РФ врагом могут навредить республике. Так он прокомментировал заявление президента страны Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО.

В Европе заметно снижение ожесточённости в адрес России. На это и реагирует Варшава, — считает российский политик.

По его словам, поляки не хотят выглядеть одиозными адептами холодной войны.

Политика Польши не меняется. Варшава лишь корректирует свою риторику после саммита в Париже и общения Путина с Макроном и Меркель. В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 декабря 2019 г.

Как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что после того, как Трамп отказался признать Россию врагом, Польша сразу сменила риторику. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки выставить Москву врагом будут иметь негативные последствия для Варшавы.