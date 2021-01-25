Пушков объяснил намёк Путину из Белого дома

Член Совфеда Алексей Пушков дал оценку словам пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента РФ Владимира Путина.
Она ранее утверждала, что Байден, «конечно, снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров».
Намёк ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше условностей? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчёт: в политике условностей не бывает — важно всё, — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Пушков считает, что особую важность такие условности приобретают из-за настроя, с которым пришёл в Белый дом Байден, успевший назвать Россию «врагом США».
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственные ведомства США готовят обновления по проблемным вопросам с Кремлём. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Он подчеркнул, что готов без колебаний поднять проблемные вопросы, в том числе по продлению СНВ-3, при контактах с российской стороной.