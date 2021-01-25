Пушков объяснил намёк Путину из Белого дома

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Президент США Джо Байден заявил, что правительственные ведомства по его просьбе готовят обновления по проблемным вопросам с Кремлём, которые он готов без колебаний поднять при контактах с российской стороной.

Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены как поведением с Навальным, так и ситуацией с Solar...