Пушков оценил фиаско США в Совбезе ООН

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Россия в рамках участия во Всемирной продовольственной программе ООН предоставила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа, заявил пресс-атташе посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.

10 августа Россия перечислила Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020–2024 годах. Проекты направлены на развитие программы школьного питания...