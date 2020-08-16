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Пушков оценил фиаско США в Совбезе ООН

06:17, 16 августа 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о провале попытки Белого дома продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. За резолюцию Вашингтона 14 августа кроме США проголосовала только Доминикана.

США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Сенатор считает, что итоги заседания Совбеза ООН стали очередным ударом по авторитету США.

От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2», растёт сопротивление их действиям, — подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итоги голосования в Совбезе ООН прокомментировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в Белом доме пошли напролом, а идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки.

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