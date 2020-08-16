Пушков оценил фиаско США в Совбезе ООН

https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Flickr.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о провале попытки Белого дома продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. За резолюцию Вашингтона 14 августа кроме США проголосовала только Доминикана.
США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.
Сенатор считает, что итоги заседания Совбеза ООН стали очередным ударом по авторитету США.
От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2», растёт сопротивление их действиям, — подчеркнул Пушков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что итоги голосования в Совбезе ООН прокомментировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в Белом доме пошли напролом, а идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки.