16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Пушков оценил американский баннер об угрозе вмешательства РФ в выборы

18:53, 12 сентября 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление в Нью-Йорке баннера, предупреждающего американцев о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы президента США.

Он отметил, что Россия продолжает оставаться на авансцене американской политической жизни.

Без нас — никуда. С одной стороны, такие плакаты — это, конечно, циничная предвыборная манипуляция, игра на страхах, навязанных американским избирателям. Но, с другой — болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, — написал сенатор в Telegram-канале.

По мнению политика, такой баннер представляет собой новую версию лозунга «Русские идут!» времён холодной войны.

Речь идёт о плакате, размещённом на одной из нью-йоркских улиц в ходе предвыборной кампании. Его содержание гласит: «Голосуй или русский бот сделает это за тебя».

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп назвал расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы обманом Америки. По его словам, организаторы этой незаконной «охоты на ведьм» должны заплатить «большую цену».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео