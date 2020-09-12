Пушков оценил американский баннер об угрозе вмешательства РФ в выборы

https://static.news.ru/photo/497aaeb6-f513-11ea-8b02-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление в Нью-Йорке баннера, предупреждающего американцев о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы президента США.

Он отметил, что Россия продолжает оставаться на авансцене американской политической жизни.

Без нас — никуда. С одной стороны, такие плакаты — это, конечно, циничная предвыборная манипуляция, игра на страхах, навязанных американским избирателям. Но, с другой — болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, — написал сенатор в Telegram-канале.

По мнению политика, такой баннер представляет собой новую версию лозунга «Русские идут!» времён холодной войны.

Речь идёт о плакате, размещённом на одной из нью-йоркских улиц в ходе предвыборной кампании. Его содержание гласит: «Голосуй или русский бот сделает это за тебя».

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп назвал расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы обманом Америки. По его словам, организаторы этой незаконной «охоты на ведьм» должны заплатить «большую цену».