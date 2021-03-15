Пушков объяснил желание Евросоюза купить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0808a7b8-8572-11eb-a015-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Представители Евросоюза готовятся к переговорам по закупке отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на слухи о сбое препарата как экспортного продукта. Беспочвенные разговоры о «русской рулетке» отброшены по нескольким причинам, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что чиновник, который ведёт переговоры от лица ЕС с производителями препаратов, заявил, что правительства государств Евросоюза намерены начать переговоры с разработчиками «Спутника V».

Как отметил Пушков, у того, что «болтовня о русской рулетке» завершилась, есть ряд причин. Первая заключается в том, что препарат AstraZeneca «под большим вопросом». А вакцины от Pfizer, подчеркнул сенатор, не хватает. Евросоюзу в этой ситуации, считает политик, «не до жиру — быть бы живу».

Вторая причина высокой вероятности закупки Евросоюзом «Спутника V» — трещащее по швам единство ЕС. Ряд стран — Венгрия, Чехия, Словакия — уже приняли решение о закупках вакцины без санкции Брюсселя. В других странах нарастает давление в пользу самостоятельной политики в этой сфере, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что при указанных раскладах бездействие Еврокомиссии чревато тем, что над странами — членами ЕС может быть потерян контроль, а сами государства перейдут к автономии «без оглядки на Брюссель».

Как ранее передавал NEWS.ru, сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель надеется, что у вакцины от нового коронавируса «Спутник V», разработанной в РФ, шанс на одобрение в ЕС такой же, что и у других препаратов. Это обеспечивает реальную конкуренцию технологий.