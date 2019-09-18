https://static.news.ru/photo/a7a26a3e-da33-11e9-a50c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко обвинил Россию в том, что встреча в «нормандском формате» не состоялась.

Ранее украинская сторона утверждала, что встреча в «нормандском формате» должна пройти 17 сентября.

Намерения Украины провести это во второй половине сентября не совпадали как минимум с российским подходом. Но я думаю, что эта дата не была согласована и с остальными столицами тоже, — отметил Пушков в интервью порталу « ПолитЭксперт ».

По его мнению, Украина, обвиняя Россию в срыве мероприятия, которое не было назначено, в очередной раз пытается играть на антироссийских настроениях. Таким образом, украинские власти пытаются объяснить обществу, что несостоявшийся саммит — вина Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Незалежной ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. Украинский лидер отметил, что самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Позднее представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма сообщил, что Путин и Зеленский могут провести личную встречу на саммите в «нормандском формате», писал News.ru.