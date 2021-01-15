Пушков объяснил выход России из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/5be6ac22-5796-11eb-a93d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что выход России из Договора по открытому небу (ДОН) объясняется отказом от соглашения Вашингтона. По его словам, документ нежизнеспособен из-за позиции американцев, которые не хотят допускать инспекции над своей территорией.

Этот договор в отсутствии США нас ставит в неравноправное положение. Он нам не только невыгоден, но даже вреден, — заявил сенатор в эфире радио KP.RU.

Пушков пояснил, что если Россия согласится соблюдать соглашение, то над её территорией продолжат летать европейцы. Всю полученную информацию они будут передавать союзникам по НАТО в Пентагон. Возможности же знать, что происходит на территории США Москва иметь не будет.

Договор по открытому небу предполагает взаимные военные инспекции, воздушные инспекции, когда с воздуха можно наблюдать за тем, ведутся ли какие-то военные приготовления на территории другого государства, — пояснил сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Париж сожалеет о намерении Москвы выйти из Договора по открытому небу, заявил представитель французского МИД. Само соглашение он назвал «столпом архитектуры контроля» над вооружениями, который способствовал миру и безопасности в Европе. Во Франции надеются, что Москва ещё передумает.