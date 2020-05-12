Пушков объяснил упоминание РФ в стратегии национальной безопасности Польши

https://static.news.ru/photo/d1066bd0-947f-11ea-915f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша в своей новой доктрине национальной безопасности специально обозначила Россию «главной угрозой», чтобы продемонстрировать свою значимость. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Польше настолько хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей доктрине назвала политику России «главной угрозой» Польше, подчеркнул Пушков.

Характерно, что ни в одной российской доктрине Польша не упомянута. В Европе мы имеем дело с другими странами, игнорируя Польшу, — цитирует «Политика сегодня» слова политика.

Он подчеркнул, что Польша не упоминается ни в одной российской доктрине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны, в которой «агрессивная политика России» является самой большой угрозой для республики.