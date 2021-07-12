Пушков объяснил скрытый смысл плакатов с «немецким Калининградом»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в Германии плакаты, на которых Калининград изображён в составе ФРГ. В своём Telegram-канале он предположил, что эти плакаты могу быть делом рук правых радикалов.

Он пояснил, что надпись на изображении гласит: «Мы не забываем». По его словам, взглядам радикалов симпатизируют и в военных, и в других кругах ФРГ.

В нынешней Германии с её выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли, — написал политик.

Баннеры появились в немецкой федеральной земле Меклeнбург — Передняя Померания. Они представляют собой копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года. Кто их разместил на улицах, местным властям установить не удалось.

Ранее ситуацию с плакатами оценил политический аналитик Александр Асафов. По его мнению, их появление связано с желанием невротизировать общество накануне выборов канцлера ФРГ. Депутат Госдумы Александр Пятикоп, в свою очередь, назвал баннеры «отрыжкой холодной войны».