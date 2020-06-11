Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили в Россию на парад Победы

https://static.news.ru/photo/13d792e2-ac48-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что причин пригласить украинского президента Владимира Зеленского присутствовать на параде Победы у российских властей не было.
Также политик предполагает, что Зеленский, несомненно, отклонил приглашение, если бы оно поступило, что могло позволить ему «показать отсутствующий политический вес». Так сенатор прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Зеленский не приглашён на торжества, так как Украина не изъявляла желания разделить радость праздника, и, к тому же, не является членом СНГ.
Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать, — согласился Пушков.
Как писал NEWS.ru ранее, свою готовность принять участие в параде Победы, который пройдёт 24 июня в Москве, уже подтвердили лидеры 12 государств. Все разосланные российской стороной приглашения остаются в силе, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.