Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться «Северному потоку — 2»

Власти Украины должны приветствовать строительство газопровода «Северный поток — 2», а не пытаться разорвать все существующие связи с Россией. Такое мнение в личном Telegram-канале выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что проект «Северный поток — 2» всё ещё может быть остановлен, подобная возможность обсуждается в американским руководством. При этом для Украины в сложившейся ситуации речь идёт «не о деньгах, а о национальной безопасности».

По мнению Пушкова, украинские представители «сами не понимают, что несут».

То кричат, что обеднеют на шесть миллиардов, когда заработает «Северный поток — 2». То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть шесть миллиардов вроде как не нужны. То обличают российский газ как «самый грязный в мире», но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем, — с ироничным недоумением высказался сенатор.

Пушков предположил. что логика украинских властей заключается в том, что чем меньше связей останется между двумя странами, тем меньше угроз национальной безопасности сможет усмотреть Киев. Однако российский газопровод, идущий на отдалении от Украины по дну моря, полностью отвечает запросу киевской стороны. В связи с этим власти должны только приветствовать данный проект.

Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста, — резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что Украина попросит ввести санкции против компании Nord Stream AG, если эксплуатация «Северного потока — 2» будет разрешена вопреки договорённостям США и Германии и европейскому законодательству.