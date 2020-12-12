Пушков объяснил, почему суд в США не принял иск Техаса по выборам

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Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что в сложившихся обстоятельствах Верховный суд США отклонил бы любой иск, нацеленный на пересмотр итогов выборов в стране, что и случилось с иском, поданным генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном.

Есть все основания считать, что Верховный суд США отклонил бы в нынешней обстановке любой иск, ставящий под сомнение итоги выборов — хоть состряпанный на коленке, хоть самый идеальный, — написал Пушков в своём Telegram.

Сенатор отметил, что основанием для отказа в иске стало не то, что он плохо составлен, а то, что Верховный суд счёл данный иск выходящим за пределы компетенции суда.

Если бы судьи приняли иск, из них бы сделали политический фарш. А им и их семьям еще жить в США, — добавил Пушков.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который требовал признать недействительными итоги выборов президента в четырёх штатах, оспорив 60 голосов выборщиков, что поставило бы под сомнение победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Несмотря на отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса об аннулировании результатов президентских выборов в нескольких штатах, команда действующего президента Дональда Трампа намерена продолжать борьбу за пересмотр итогов голосования, заявлял адвокат Трампа Рудольф Джулиани.