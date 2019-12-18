Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: ita.rs.gov.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о странах, официально выразивших желание подключиться к переговорам в «нормандском формате».

По словам сенатора, идея главы МИД Незалежной о расширении формата за счёт Великобритании, Польши и США имеет две цели. Киев хочет сорвать Минские соглашения и изолировать Россию на переговорах, считает член Совфеда.

Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворождённая затея, — написал Пушков в Twitter.

Как писал NEWS.ru, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что пока переговоры в «нормандском формате» проходят сложно, а их результативность мала.

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