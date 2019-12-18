Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о странах, официально выразивших желание подключиться к переговорам в «нормандском формате».
По словам сенатора, идея главы МИД Незалежной о расширении формата за счёт Великобритании, Польши и США имеет две цели. Киев хочет сорвать Минские соглашения и изолировать Россию на переговорах, считает член Совфеда.
Идея Пристайко расширить Нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских согл. под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах. Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея.