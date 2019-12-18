https://static.news.ru/photo/f653a2ae-2247-11ea-a78e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: ita.rs.gov.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о странах, официально выразивших желание подключиться к переговорам в «нормандском формате».

По словам сенатора, идея главы МИД Незалежной о расширении формата за счёт Великобритании, Польши и США имеет две цели. Киев хочет сорвать Минские соглашения и изолировать Россию на переговорах, считает член Совфеда.

Идея Пристайко расширить Нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских согл. под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах. Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2019

Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворождённая затея, — написал Пушков в Twitter.

Как писал NEWS.ru, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что пока переговоры в «нормандском формате» проходят сложно, а их результативность мала.