https://static.news.ru/photo/5f5c106a-dd2e-11e9-adc5-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывшего президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Порошенко не окажется в тюрьме не потому, что «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.
Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счёт. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили.
Он также добавил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский об этом знает. По его словам, именно по этой причине до сих пор в тюрьму не посадили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Порошенко не явился 18 сентября в Государственное бюро расследований на допрос. Бывший украинский глава, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября. Его подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов. Официальные обвинения пока не предъявлены.