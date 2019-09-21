https://static.news.ru/photo/5f5c106a-dd2e-11e9-adc5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывшего президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.

Порошенко не окажется в тюрьме не потому, что «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.

Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счёт. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 22, 2019

Он также добавил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский об этом знает. По его словам, именно по этой причине до сих пор в тюрьму не посадили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Порошенко не явился 18 сентября в Государственное бюро расследований на допрос. Бывший украинский глава, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября. Его подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов. Официальные обвинения пока не предъявлены.

Как ранее писал News.ru, Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его в тюрьму.