Пушков объяснил, почему Пентагон не назвал Россию врагом

https://static.news.ru/photo/75a4c17c-a205-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своём Telegram-канале на выступление представителя Минобороны США Джона Кирби. Американец заявил, что в Пентагоне не считают Россию врагом. Член Совфеда считает, что ещё при президенте Дональде Трампе (2017-2021) многие политики вешали на Москву подобные ярлыки, а в декабре нынешний лидер США Джо Байден повторил то же самое.

Пушков отметил, что сотрудник министерства «пытается выкрутиться» накануне переговоров Байдена и главы РФ Владимира Путина.

Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя [официальный представитель Белого дома Джен] Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие «враг» из официального лексикона всё же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль, — написал Пушков.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.

Представители двух стран отмечали, что у сторон накопилось большое количество вопросов, для решения которых требуется поддержание длительного диалога. На этом фоне заявление о готовности двух государств пойти на контакт и наладить отношения звучит многообещающе. Однако, по мнению экспертов, стоит учитывать то, что даже при самом удачном исходе в рамках одной встречи кардинальных изменений мы не увидим.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский хочет провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом перед тем, как последний встретится в Женеве с главой России Владимиром Путиным.