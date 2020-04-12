Пушков объяснил, почему гегемония США уходит в прошлое

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России предсказали социальный взрыв после окончания пандемии коронавируса. Причиной станет экономический кризис, который спровоцирует классовый конфликт, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения.

Такое мнение высказал политолог Валерий Соловей, отметивший, что на сегодня острота отношений между властью и обществом поутихла во всём мире. Государство в данной ситуации, каким бы оно ни было, оказалось...