Политика

Пушков объяснил, почему гегемония США уходит в прошлое

05:58, 12 апреля 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что гегемония США в мире остаётся в прошлом, что подтвердила пандемия коронавируса. Так он прокомментировал публикацию в китайском СМИ о том, что после победы человечества над заразой реформировать миропорядок будут Москва, Пекин и Вашингтон.

В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придётся отказаться от претензий на мировую гегемонию, — говорится в сообщении сенатора, которое он разместил в своём Twitter.

Он добавил, что американская элита к такому повороту дел не готова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков заявил, что ранняя отмена карантина в Европе может привести ко второй волне распространения коронавируса. По его словам, это будет смертоносной ошибкой. Пушков добавил, что поскольку «логика у эпидемии одна», Россия имеет возможность изучить опыт европейских стран.

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