Пушков объяснил, почему гегемония США уходит в прошлое

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что гегемония США в мире остаётся в прошлом, что подтвердила пандемия коронавируса. Так он прокомментировал публикацию в китайском СМИ о том, что после победы человечества над заразой реформировать миропорядок будут Москва, Пекин и Вашингтон.
В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придётся отказаться от претензий на мировую гегемонию, — говорится в сообщении сенатора, которое он разместил в своём Twitter.
Он добавил, что американская элита к такому повороту дел не готова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков заявил, что ранняя отмена карантина в Европе может привести ко второй волне распространения коронавируса. По его словам, это будет смертоносной ошибкой. Пушков добавил, что поскольку «логика у эпидемии одна», Россия имеет возможность изучить опыт европейских стран.