Пушков объяснил невозможность для Запада отказаться от санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/fc21e5a0-76f2-11eb-816d-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что ни Запад, ни Москва не могут отказаться от противостояния, поскольку поменять соотношение сил невозможно без риска военного конфликта.

По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с российской политикой и её ролью в мире, ни Москву, так как санкции влияют на экономику страны.

В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и её элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией, — пояснил сенатор в Telegram.

Он сравнил данное положение дел с гордиевым узлом и добавил, что сейчас в западном мире нет политиков, которые могли бы «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков призвал сограждан не ориентироваться на западные публикации о России и изживать в себе «информационного раба». Причиной высказывания стала статья в немецком издании Die Welt, где говорилось об успехах РФ в деле по созданию вакцины и борьбе с коронавирусом. По мнению Пушкова, немецкие журналисты написали «высокомерную чушь» и в очередной раз, несмотря ни на что, попытались унизить Россию.